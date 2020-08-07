7 Авг. 2020 2020-08-08T10:33:30+03:00

Это Хабаровск - Женский час (07_08_2020) 00:00 00:00

Внимание, внимание! На радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в рамках шоу «Это Хабаровск» новая еженедельная рубрика под рабочим названием «Женский час». Ведущие - Дарья Решетникова и Алефтина Скворцова - психолог и астролог. Каждую пятницу с 10 до 11 утра. Настоящие женские темы на радио про настоящее.

Кстати, Хабаровск! «Женский час» - это пилотное название. Мы так же готовы рассмотреть ваши варианты. Присылайте их на наш радийный What's App - 8 962 22 33 883!