2020-08-08T10:53:14+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (07_08_2020)

номер для ваших сообщений WhatsApp - 89622233883номер для ваших сообщений WhatsApp - 89622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 7 августа на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам (07_08_2020)

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«Кто ходит в гости по утрам?» - новое пятничное шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный. но обязательно «звездный» соведущий. 7 августа им стал известный хабаровский исполнитель, участник мужского квартета «Триумф» а по совместительству депутат Хабаровской городской думы, Тарон Григорян.

В гостях У Тарона и Эдуарда побывал известный хабаровский эколог, член Общественной палаты Хабаровского края, Владимир Сидоров с которым обсудили экологическую обстановку в краевой столице.

Владимир Сидоров, эколог, член Общественной палаты Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, эколог, член Общественной палаты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В воскресенье, 9 августа хабаровчане с нетерпением ждут открытия заведений общественного питания. Об этом и не только поговорили с хозяйкой кафе грузинской кухни «Сахли» Экой Хараишвили. А так же в прямом эфире разыграли среди наших радиослушателей 10 вкуснейших хинкали.

Хозяйка кафе грузинской кухни «Сахли» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хозяйка кафе грузинской кухни «Сахли»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (07_08_2020).

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