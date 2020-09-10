10 Сент. 2020 2020-09-10T06:02:10+03:00

Не единый день голосования? 00:00 00:00

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления по 29 избирательным кампаниям на территории 15 муниципальных районов, в том числе выборы главы Аяно-Майского, Вяземского, Охотского муниципальных районов. Однако не так давно в информационное пространство просочилась информация, что голосование будет проходить несколько дней подряд. В чем же причина путаницы узнали сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

В гостях в нашей студии в который раз побывал председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов и как всегда разъяснил все нюансы предстоящих выборов.

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