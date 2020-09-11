11 Сент. 2020 2020-09-11T08:45:52+03:00

Кто ходит в гости по утрам? 00:00 00:00

«Кто ходит в гости по утрам?» - уникальное утреннее шоу в котором каждую пятницу к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный «звездный» соведущий. В этот раз ответственную должность занял известный хабаровский шоумэн, радиоведущий Павел Гах.

Первым гостем студии стала Анастасия Григорьева, журналист телеканала «6ТВ», певица и композитор. Анастасия в прошлом медицинский работник, ныне находится в активном поиске себя и дела всей жизни. Мечтает попробовать себя в качестве радиоведущей. Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы дали ей возможность попробовать себя в этом нелегком, но интересном деле.

Анастасия Григорьева, журналист телеканала «6ТВ», певица и композиторФото: Сергей ПЯТКОВ

Не могли мы обойти одну из самых важных тем нашего города в текущий период. На главной речной артерии Хабаровска продолжается паводок. Подтоплено уже большое количество приусадебных участков на левом берегу Амура. Городские территории так же находятся в опасности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Обо всем об этом и о том, как избежать печальных последствий возможного наводнения нам рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Игоревич Прокопенко.

Андрей Прокопенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник Управления гражданской обороны и защиты населенияФото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске полным ходом проходит вакцинация населения от вируса гриппа. Помимо стационарных пунктов вакцинации прививки можно сделать, пригласив бригаду медицинских сотрудников на рабочее место или воспользоваться специальными мобильными пунктами. Об это и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала Татьяна Захарова, заместитель начальника отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья Управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Администрации Хабаровска.

Татьяна Захарова, заместитель начальника отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья Управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ