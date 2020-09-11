2020-09-11T08:55:54+03:00
Это - Хабаровск!
Сергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Женский час

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 11 сентября на частоте 88.3 FM

Женский час

00:00
00:00

Сегодня, в нашем новом проекте «Женский час», в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Дарья Решетникова и Алевтина Скворцова принимали в гостях Антона Ионова, практикующего психолога-сексолога, секс-коуча, секс-тренера и консультанта по интимным отношениям в паре, который осветил непростые вопросы секса и его важной роли в межличностных отношениях.

Ионов Антон, практикующий психолог-сексолог, секс-коуч, секс-тренер и консультант по интимным отношениям в паре. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ионов Антон, практикующий психолог-сексолог, секс-коуч, секс-тренер и консультант по интимным отношениям в паре.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам?.

Скачать передачу [mp3, 52.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Речь молодого педиатра из ЕАО вызвала неоднозначную реакцию родителей и коллег
На трассе в Хабаровском крае в дорожной аварии погиб пассажир
На дорогах Хабаровска появляется свежая дорожная разметка
В Комсомольске впервые пройдет «Фестиваль уличного кино»
Ежегодный конкурс «ЭкоЛидер» стартует в Хабаровском крае
По «сельской ипотеке» в Хабаровском крае выдадут еще один миллиард рублей
В Еврейской автономии начались выборы губернатора
В Хабаровск из Нанайского района экстренно эвакуировали пострадавших в аварии
В Хабаровске пройдет марафон спектаклей для детей
Клиенты Сбербанка едва не перевели псевдо-брокерам свыше миллиарда рублей
В Хабаровском крае частные клиники готовы принимать пациентов по полису ОМС
Домовладелец в Хабаровском крае крапивой маскировал коноплю
Уровень Амура у Хабаровска 11 сентября 2020: вода на отметке в 515 сантиметров
Иномарка перевернулась на дороге в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 11 сентября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость
В Хабаровске осудят мужчину, напавшего с ножом на ребенка
Артиллеристы в ЕАО отбили ночное нападение условного врага
Последние новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 11 сентября 2020
В Хабаровске действует режим ЧС в связи с африканской чумой свиней
Обстановка в Хабаровском крае 11 сентября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость
В вузах Хабаровска проходит серия интенсивов по повышению финансовой грамотности
В Биробиджане обсудили вопросы безопасности несовершеннолетних
Спасатели в Хабаровске находятся в полной готовности к паводку
В Ванинском районе отдали под суд нетрезвого водителя
В Хабаровском крае растет популярность кредитов на сезонные работы