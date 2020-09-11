11 Сент. 2020 2020-09-11T08:55:54+03:00

Женский час 00:00 00:00

Сегодня, в нашем новом проекте «Женский час», в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Дарья Решетникова и Алевтина Скворцова принимали в гостях Антона Ионова, практикующего психолога-сексолога, секс-коуча, секс-тренера и консультанта по интимным отношениям в паре, который осветил непростые вопросы секса и его важной роли в межличностных отношениях.

Ионов Антон, практикующий психолог-сексолог, секс-коуч, секс-тренер и консультант по интимным отношениям в паре.Фото: Сергей ПЯТКОВ