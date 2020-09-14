Это Хабаровск: «Тигры в золоте»

14 Сент. 2020 2020-09-14T12:25:58+03:00

Это Хабаровск! (14_09_2020) 00:00 00:00

Согласно действующему законодательству продажа алкогольной продукции запрещена с 10 вечера до 10 утра, а реализация ее в киосках так же карается законом. Однако это не останавливает некоторых особо хитрых владельцев малых торговых площадей. Так на днях сотрудниками Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края проведены мероприятия по изъятию алкогольной и спиртосодержащей продукции по улице Совхозной в городе Хабаровске. Подробности мы узнали у начальника отдела декларирования Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Анастасии Минаевой.

Анастасия Минаева, начальник отдела декларирования Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Как ранее писала «Комсомолка», территория в верховьях двух рек - Обора и Дурмина - оказалась спорной из-за конфликта интересов. С одной стороны недропользователи,перед которыми стоит задача разработки месторождения золота. С другой стороны зоозащитники, которые отчаянно пытаются отстоять покой, обитающих там, тигров, которым нужны особые условия для жизни и продолжения рода. Возможно ли разрешить ситуацию так, чтобы «и вашим и нашим» и что для этого необходимо предпринять в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг» Игорь Анатольевич Кузьмин.

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Спикер-сессия в рамках проекта «Problem solving project» пройдет в Хабаровске 16 сентября. Тема: «Где разместить рекламу, чтобы она эффективно работала на вас, а деньги не были потрачены зря?». Спикеры Бизнес сессии Андрей Швецов, руководитель информационного агентства «АмурМедиа» и генеральный директор Телеканала «6ТВ» Александр Удовиченко побывали сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

Андрей Швецов, руководитель информационного агентства «АмурМедиа»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Удовиченко, генеральный директор Телеканала «6ТВ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

13 сентября на территории Хабаровского края завершилось голосование по 30 избирательным кампаниям. Об итогах поговорили с политологом Евгением Чадаевым.

Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ