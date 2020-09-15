2020-09-15T04:31:24+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск: Фестиваль «Лики наследия»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск - Фестиваль Лики наследия

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С 18 по 20 сентября 2020 года в Хабаровском крае пройдёт XI Межрегиональный фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия». В программе фестиваля национальных культур мастер-классы, творческая лаборатория, дегустация национальной кухни, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, слёт творческой молодёжи и большой гала-концерт.

Главная цель фестиваля «Лики наследия» - поддержка и развитие традиционной культуры народов, проживающих на территории Дальнего Востока, укрепление межнациональной и международной дружбы, возрождение и сохранение национальных народных традиций.

В прямом эфире в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» подробности о грядущем фестивале нам рассказали директор Дома народного творчества «КНОТОК» Варвара Михайловна Данилова и специалист Дома народного творчества «КНОТОК» , координатор проекта Альбина Витальевна Шкварец.

Варвара Данилова, директор Дома народного творчества «КНОТОК» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Варвара Данилова, директор Дома народного творчества «КНОТОК»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Альбина Шкварец, специалист Дома народного творчества «КНОТОК» , координатор проекта Фото: Сергей ПЯТКОВ

Альбина Шкварец, специалист Дома народного творчества «КНОТОК» , координатор проектаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (15_09_2020).

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