16 Сент. 2020 2020-09-16T08:59:04+03:00

Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края 00:00 00:00

Когда речь заходит о достопримечательностях Хабаровского края на ум сразу просятся петроглифы Сикачи Аляня, Большехехцирский заповедник или Амурские столбы. Однако сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье», Иван Анатольевич Насонов рассказал о настоящей жемчужине нашего региона - Шантарских островах.

Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пока существуют доверчивые люди всегда найдутся те, кто решит их обмануть. О мошенниках и методах борьбы с ними нам рассказал Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска.

Виталий Рудь, старший помощник прокурора города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ