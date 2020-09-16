Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края
Прямой эфир 16 сентября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края
Когда речь заходит о достопримечательностях Хабаровского края на ум сразу просятся петроглифы Сикачи Аляня, Большехехцирский заповедник или Амурские столбы. Однако сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье», Иван Анатольевич Насонов рассказал о настоящей жемчужине нашего региона - Шантарских островах.
Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Пока существуют доверчивые люди всегда найдутся те, кто решит их обмануть. О мошенниках и методах борьбы с ними нам рассказал Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска.
Виталий Рудь, старший помощник прокурора города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (16_09_2020).