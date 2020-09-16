2020-09-16T08:59:04+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 16 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края

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Когда речь заходит о достопримечательностях Хабаровского края на ум сразу просятся петроглифы Сикачи Аляня, Большехехцирский заповедник или Амурские столбы. Однако сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье», Иван Анатольевич Насонов рассказал о настоящей жемчужине нашего региона - Шантарских островах.

Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пока существуют доверчивые люди всегда найдутся те, кто решит их обмануть. О мошенниках и методах борьбы с ними нам рассказал Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска.

Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виталий Рудь, старший помощник прокурора города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (16_09_2020).

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