2020-09-18T08:41:26+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! Белому театру быть!

Андрей Трумба, художественный руководитель «Белого театра»Андрей Трумба, художественный руководитель «Белого театра»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 18 августа на частоте 88.3 FM.

Это Хабаровск! Белому театру быть!

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Единственный частный театр Хабаровска, а именно «Белый театр» на грани закрытия. До его директора - актера Андрея Трумбы наконец-то дошли письма из министерства обороны (именно военные владеют помещением) о том, что арендная плата повышена, и мало того - театр с января накопил долгов почти на полмиллиона рублей.О том как спасать уникальный творческий проект обсуждали в формате круглого стола с художественным руководителем «Белого театра» Андреем Трумбой и заместителем генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александром Веретенниковым.

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Разная Пятница (18_09_2020).

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