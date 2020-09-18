Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным
Прямой эфир 18 августа на частоте 88.3 FM.
Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным
Премьера новой программы на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - «Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным» прошла сегодня в прямом эфире. Все самые важные вопросы связанные покупкой недвижимости и риелторскими услугами осветил наш новый ведущий-автор проекта-эксперт, директор риелторского агенства «Дом.Ком» Олег Сорокин.
Олег Сорокин, директор риелторского агенства «Дом.Ком»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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