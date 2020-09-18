2020-09-18T08:36:25+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВОлег СОРОКИН

Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным

Покупка, продажа и аренда недвижимости: просто о сложномПокупка, продажа и аренда недвижимости: просто о сложномФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 18 августа на частоте 88.3 FM.

Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным

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Премьера новой программы на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - «Жилищный вопрос с Олегом Сорокиным» прошла сегодня в прямом эфире. Все самые важные вопросы связанные покупкой недвижимости и риелторскими услугами осветил наш новый ведущий-автор проекта-эксперт, директор риелторского агенства «Дом.Ком» Олег Сорокин.

Олег Сорокин, директор риелторского агенства «Дом.Ком» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Сорокин, директор риелторского агенства «Дом.Ком»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Разная Пятница (18_09_2020).

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