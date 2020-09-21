2020-09-21T08:59:03+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! Таксист: профессия или состояние души?

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 21 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Таксист: профессия или состояние души?

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Хабаровская транспортная прокуратура добилась индексации заработной платы, которая с 2016 года не повышалась, работникам инженерно-авиационной службы авиакомпании "Амур". У нас в гостях человек, благодаря которому этого удалось добиться - старший помощник транспортного прокурора Арюна Раднаевна Садаева.

Арюна Садаева, старший помощник транспортного прокурора Фото: Сергей ПЯТКОВ

Арюна Садаева, старший помощник транспортного прокурораФото: Сергей ПЯТКОВ

Тема нелегальных пaccaжиpoпepeвoзок уже поднималась в эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Рассуждали на тему гостей из ближнего зарубежья за рулем такси, агрегаторы, которые просто предоставляют информационные услуги и не несут ни за что ответственность, отсутствие лицензий и прочее по списку. Однако остановится на этой теме настолько подробно решили впервые. У нас в гостях - Владислав Борисович Мозгалев, начальник Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Владислав Мозгалев, начальник Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владислав Мозгалев, начальник Главного управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

И уже, можно сказать, традиционно по понедельникам - час с политологом. В студии снова политолог Евгений Чадаев, с которым мы обсудили как поменялась политическая культура и грамотность населения Хабаровска за последнее время, а так же митинги, патриотическое воспитание молодежи и многое другое.

Евгений Чадаев, политолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (21_09_2020).

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