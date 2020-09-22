2020-09-22T04:28:35+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! Город станет чище

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Город станет чище

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В Хабаровском крае определен региональный оператор по обращению с ТКО. Согласно официальным данным в Хабаровске за год производится примерно 195 тысяч тонн отходов, в районе имени Лазо – до 10 тысяч тонн. Весь этот мусор оператор должен будет собирать и вывозить для обработки или последующей утилизации и захоронения остатков. Однако изменится и система оплаты. Как отныне мы будем избавляться от мусора нам подробно рассказали руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Владимир Сидоров и генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.

Владимир Сидоров, руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (22_09_2020).

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