2020-09-23T07:42:47+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Росбанк. Продукты, позволяющие заработать

Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краюОльга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 сентября на частоте 88.3 FM

Росбанк: Продукты, позволяющие заработать

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До сих пор существует устойчивый стереотип о банках, как о бремени финансовых обязательств. И мало кто рассматривает банки как возможность экономить, сберегать и преумножать свои кровные. А тем не менее, банковская сфера не стоит на месте. В ПАО «Росбанк» представлен большой выбор программ лояльности с кэшбэком, сберегательными счетами, инвестиционным страхованием и многим другим. О том как заработать с «Росбанком» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краю.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Росбанк: Продукты, позволяющие заработать (23_09_2020).

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