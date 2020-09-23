23 Сент. 2020 2020-09-23T07:42:47+03:00

Росбанк: Продукты, позволяющие заработать 00:00 00:00

До сих пор существует устойчивый стереотип о банках, как о бремени финансовых обязательств. И мало кто рассматривает банки как возможность экономить, сберегать и преумножать свои кровные. А тем не менее, банковская сфера не стоит на месте. В ПАО «Росбанк» представлен большой выбор программ лояльности с кэшбэком, сберегательными счетами, инвестиционным страхованием и многим другим. О том как заработать с «Росбанком» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Данкова, директор ПАО «Росбанк» по Хабаровскому краю, ЕАО и Камчатскому краю.

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