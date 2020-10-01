1 Окт. 2020 2020-10-01T07:31:12+03:00

Это Хабаровск! Ответственность для митингующих 00:00 00:00

За 9 месяцев текущего года в региональные органы госконтроля поступило 10695 обращений от граждан по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов. Что именно волнует людей в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Антон Александрович Борзецов, заместитель начальника межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Антон Борзецов, заместитель начальника межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В краевой столице не утихают несанкционированные митинги, которые изрядно портят жизнь остальным жителям Хабаровска. Так с одной из жительниц нашего города в минувшую субботу 26 сентября произошла вопиющая история. В прямом эфире Ирина Шестакова рассказала, что же случилось, а как ей быть дальше подсказал помощник прокурора Центрального района города Хабаровска юрист 3 класса Антон Юрьевич Метелкин.

Ирина ШестаковаФото: Сергей ПЯТКОВ

Антон Метелкин, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска юрист 3 класса Антон МетелкинФото: Сергей ПЯТКОВ