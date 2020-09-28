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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Павел Андрюшко, начальник Управления развития дорожной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяПавел Андрюшко, начальник Управления развития дорожной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 28 сентября на частоте 88.3 FM

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на федеральном уровне разработаны национальные и федеральные проекты.

Инструментом реализации национальных и федеральных проектов на территории субъектов Российской Федерации определены региональные проекты. В настоящее время Правительством Хабаровского края разработано и утверждено 52 региональных проекта по 11 направлениям.

Благодаря реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние годы качество магистралей в Хабаровске и в регионе в целом заметно выросло. О том какая работа была проведена и что еще предстоит сделать в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал начальник Управления развития дорожной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, Павел Вадимович Андрюшко.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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