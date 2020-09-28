28 Сент. 2020 2020-10-01T07:44:39+03:00

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 00:00 00:00

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на федеральном уровне разработаны национальные и федеральные проекты.

Инструментом реализации национальных и федеральных проектов на территории субъектов Российской Федерации определены региональные проекты. В настоящее время Правительством Хабаровского края разработано и утверждено 52 региональных проекта по 11 направлениям.

Благодаря реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние годы качество магистралей в Хабаровске и в регионе в целом заметно выросло. О том какая работа была проведена и что еще предстоит сделать в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал начальник Управления развития дорожной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, Павел Вадимович Андрюшко.