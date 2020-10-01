Музыкальный четверг. Ольга Никиточкина
Прямой эфир 1 октября на частоте 88.3 FM
Музыкальный четверг. Ольга Никиточкина
Очередной и долгожданный - «Музыкальный четверг» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня, когда так удачно совпали два праздника - День пожилых людей и Международный день музыки, у нас в студии Ольга Никиточкина, известный автор, исполнитель и близкий друг нашей радиостанции. Проверенные временем песни звучали сегодня для тех, кто молод душой.
Ольга Никиточкина, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (01_10_2020).