1 Окт. 2020 2020-10-01T08:01:30+03:00

Музыкальный четверг. Ольга Никиточкина 00:00 00:00

Очередной и долгожданный - «Музыкальный четверг» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня, когда так удачно совпали два праздника - День пожилых людей и Международный день музыки, у нас в студии Ольга Никиточкина, известный автор, исполнитель и близкий друг нашей радиостанции. Проверенные временем песни звучали сегодня для тех, кто молод душой.

Ольга Никиточкина, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ