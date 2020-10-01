2020-10-01T08:01:30+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Музыкальный четверг. Ольга Никиточкина

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 1 октября на частоте 88.3 FM

Музыкальный четверг. Ольга Никиточкина

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Очередной и долгожданный - «Музыкальный четверг» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня, когда так удачно совпали два праздника - День пожилых людей и Международный день музыки, у нас в студии Ольга Никиточкина, известный автор, исполнитель и близкий друг нашей радиостанции. Проверенные временем песни звучали сегодня для тех, кто молод душой.

Ольга Никиточкина, автор и исполнитель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Никиточкина, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (01_10_2020).

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