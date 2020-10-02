2020-10-02T09:06:57+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? Хабаровск «ЗА ДВИЖ»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 октября на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам? Хабаровск «ЗА ДВИЖ»

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«Кто ходит в гости по утрам?» - уникальное шоу на волнах нашей радиостанции, которое традиционно выходит в прямом эфире по пятницам. У микрофона рядом с Эдуардом Грищуком появляется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз помогал вести шоу Вадим Мурашкин, президент Ассоциации барменов в Хабаровском крае, основатель школы барменов в Хабаровске.

В последние выходные сентября или в первые выходные октября на нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях. О том, какая орнитологическая работа проводится в нашем регионе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Владимир Андреевич Андронов и начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Римма Сабировна Андронова.

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Фото: Сергей ПЯТКОВ

Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Пятница, конец рабочей недели, самое время подводить итоги. О политике и ситуации в мире мы поговорили с Владимиром Чернышовым, главным редактором «Молодой дальневосточник XI век». Владимир так же рассказал о создании на Дальнем востоке организации «ЗА ДВИЖ», которая объединит людей жаждущих заниматься реальными делами и помогать людям.

Владимир Чернышов, главный редактор «Молодой дальневосточник XI век» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Чернышов, главный редактор «Молодой дальневосточник XI век»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? Хабаровск «ЗА ДВИЖ».

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