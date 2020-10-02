2 Окт. 2020 2020-10-02T09:06:57+03:00

Кто ходит в гости по утрам? Хабаровск «ЗА ДВИЖ» 00:00 00:00

«Кто ходит в гости по утрам?» - уникальное шоу на волнах нашей радиостанции, которое традиционно выходит в прямом эфире по пятницам. У микрофона рядом с Эдуардом Грищуком появляется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз помогал вести шоу Вадим Мурашкин, президент Ассоциации барменов в Хабаровском крае, основатель школы барменов в Хабаровске.

В последние выходные сентября или в первые выходные октября на нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях. О том, какая орнитологическая работа проводится в нашем регионе в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Владимир Андреевич Андронов и начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наук Римма Сабировна Андронова.

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье", кандидат биологических наукФото: Сергей ПЯТКОВ

Пятница, конец рабочей недели, самое время подводить итоги. О политике и ситуации в мире мы поговорили с Владимиром Чернышовым, главным редактором «Молодой дальневосточник XI век». Владимир так же рассказал о создании на Дальнем востоке организации «ЗА ДВИЖ», которая объединит людей жаждущих заниматься реальными делами и помогать людям.

Владимир Чернышов, главный редактор «Молодой дальневосточник XI век»Фото: Сергей ПЯТКОВ