2020-10-05T08:01:31+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! Экологическая катастрофа на Камчатке?

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 октября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Экологическая катастрофа на Камчатке?

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Экологическая катастрофа на Камчатке стала одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней. По соцсетям с вирусной скоростью распространяются фото и видео материалы с трупами морских обитателей разбросанных по сорокакилометровой береговой линии, а так же истории отдыхающих на воде в том районе, жалующихся на серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле могло произойти и какие последствия возможной экологической стоит ожидать? Это и не только обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с нашим постоянным экспертом по вопросам экологии, председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы,Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (05_10_2020).

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