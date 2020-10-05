5 Окт. 2020 2020-10-05T08:01:31+03:00

Это Хабаровск! Экологическая катастрофа на Камчатке? 00:00 00:00

Экологическая катастрофа на Камчатке стала одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней. По соцсетям с вирусной скоростью распространяются фото и видео материалы с трупами морских обитателей разбросанных по сорокакилометровой береговой линии, а так же истории отдыхающих на воде в том районе, жалующихся на серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле могло произойти и какие последствия возможной экологической стоит ожидать? Это и не только обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с нашим постоянным экспертом по вопросам экологии, председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы,Фото: Сергей ПЯТКОВ