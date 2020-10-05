2020-10-05T08:11:18+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

В коридорах Власти. Денис Куратов.

Денис Куратов, председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думыДенис Куратов, председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 октября на частоте 88.3 FM

В коридорах власти. Денис Куратов.

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Недавно внесенные изменения в Устав краевой столицы коснуться аппарата Городской Думы Хабаровска. Об этом и не только в программе «В коридорах власти» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думы - Денис Куратов. О том, какая работа ведется в 22 городском округе Хабаровска нам поведал помощник депутата Роман Третьяков.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

В коридорах власти. Денис Куратов.

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