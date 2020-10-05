5 Окт. 2020 2020-10-05T08:11:18+03:00

В коридорах власти. Денис Куратов. 00:00 00:00

Недавно внесенные изменения в Устав краевой столицы коснуться аппарата Городской Думы Хабаровска. Об этом и не только в программе «В коридорах власти» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Комитета по местному самоуправлению, член комиссии по рассмотрению наградных документов, депутат Городской думы - Денис Куратов. О том, какая работа ведется в 22 городском округе Хабаровска нам поведал помощник депутата Роман Третьяков.

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