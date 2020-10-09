Кто ходит в гости по утрам? Екатерина Белякова

9 Окт. 2020 2020-10-09T08:19:45+03:00

Кто ходит в гости по утрам? 00:00 00:00

Очередная пятница, друзья! А это значит очередной выпуск нашего уникального шоу «Кто ходит в гости по утрам?». В этот раз соведущей Эдуарда Грищука стала популярная хабаровская вокалистка, автор и исполнитель - Екатерина Белякова.

С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы встречали Анну Веренину, полуфиналистку международного конкурса красоты «Мисс Офис 2020». Анна рассказала о конкурсе, об этапах и, конечно, о наградах.

Анна Веренина, полуфиналистка международного конкурса красоты «Мисс Офис 2020»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже традиционно по пятницам в нашей студии самый точный астрологический прогноз от Алевтины Скворцовой. Выясняли чем же так опасен «Ретроградный Меркурий».

Алевтина Скворцова, астрологФото: Сергей ПЯТКОВ

Болеем за наших! Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА Хабаровск» и пресс секретарь клуба Степан Чернов рассказали как проходит футбольный сезон для нашей команды и что нам еще предстоит увидеть.

Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА Хабаровск» и Степан Чернов пресс секретарь клубаФото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске с 2013 года проходит фестиваль «Кухня без границ». Посетить мероприятие сможет любой человек. Участником конкурса может стать любое предприятие общественного питания, организация и даже физическое лицо. Конкурсанты должны будут представить тематический стол и (или) провести мастер-класс по приготовлению одного национального блюда для зрителей. 4 ноября в 15.00 в ресторане "Интурист" состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса. Председатель жюри конкурса «Кухня без границ» Сергей Хамзин в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» подробно рассказал о фестивале и как он будет проходить в нынешнем году.

Председатель жюри конкурса «Кухня без границ» Сергей ХамзинФото: Сергей ПЯТКОВ