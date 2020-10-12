2020-10-12T03:13:56+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! А у нас в квартире газ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 12 октября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! А у нас в квартире газ

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Безопасность газового оборудования в жилых домах проверяют в Хабаровском крае. Техническое обследование проводится ресурсоснабжающей организацией не реже одного раза в год. Как проходят эти проверки и на что следует обращать внимание в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал Олег Валерьевич Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края.

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (12_10_2020).

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