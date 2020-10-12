Это Хабаровск! А у нас в квартире газ
Прямой эфир 12 октября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! А у нас в квартире газ
Безопасность газового оборудования в жилых домах проверяют в Хабаровском крае. Техническое обследование проводится ресурсоснабжающей организацией не реже одного раза в год. Как проходят эти проверки и на что следует обращать внимание в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал Олег Валерьевич Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края.
Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (12_10_2020).