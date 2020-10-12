12 Окт. 2020 2020-10-12T03:13:56+03:00

Это Хабаровск! А у нас в квартире газ 00:00 00:00

Безопасность газового оборудования в жилых домах проверяют в Хабаровском крае. Техническое обследование проводится ресурсоснабжающей организацией не реже одного раза в год. Как проходят эти проверки и на что следует обращать внимание в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал Олег Валерьевич Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края.

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства краяФото: Сергей ПЯТКОВ