2020-10-13T07:08:20+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Национальный проект «Демография». Перинатальный центр

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 октября на частоте 88.3 FM

Национальный проект «Демография». Перинатальный центр

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С начала года в Хабаровском крае проведено более 700 процедур ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Помимо этого, благодаря поддержке стороны ВРИО губернатора региона Михаила Дегтярева, количество процедур экстракорпорального оплодотворения увеличено до 1300 по ОМС. Все эти меры предусмотрены национальны проектом "Демография".

Все, что необходимо знать населению о процедуре экстракорпорального оплодотворения в формате круглого стола в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали: главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» - Юрий Николаевич Бердаков, доктор медицинских наук, заместитель главного врача «Перинатального центра» по акушерству-гинекологии - Наталья Юрьевна Владимирова и кандидат медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий «Перинатального центра», гинеколог-репродуктолог, Марина Анатольльевна Фролова.

Юрий Бердаков, главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юрий Бердаков, главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Владимирова, доктор медицинских наук, заместитель главного врача «Перинатального центра» по акушерству-гинекологии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Владимирова, доктор медицинских наук, заместитель главного врача «Перинатального центра» по акушерству-гинекологииФото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Фролова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий «Перинатального центра», гинеколог-репродуктолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Фролова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий «Перинатального центра», гинеколог-репродуктологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (13_10_2020).

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