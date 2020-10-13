2020-10-13T07:16:05+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Ольга Головина: Прощание с «Сильвой»

Ольга Головина, ведущая артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театраОльга Головина, ведущая артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 октября на частоте 88.3 FM

Ольга Головина: Прощание с «Сильвой»

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» особая гостья. Ведущая артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театра Ольга Головина. 14 октября театр празднует свой очередной день рожденья и по сложившейся доброй традиции дает спектакль «Сильва». Выход в роли Сильвы в этом году станет для Ольги бенефисным спектаклем по случаю личного юбилея. К тому же мы увидим Ольгу в роли Сильвы в последний раз. О предстоящем грандиозном празднике искусства и о дальнейших творческих планах Ольга Головина рассказала нам в прямом эфире.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (13_10_2020).

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