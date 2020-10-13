13 Окт. 2020 2020-10-14T03:26:12+03:00

А воз и ныне там. Неиспользуемые земельные участки Хабаровска 00:00 00:00

Почти четыре десятка договоров аренды земельных участков расторгла хабаровская мэрия с недобросовестными застройщиками. Они никак не использовали выделенные им площади. Мероприятия по возвращению муниципалитету земель, не нашедших применения, ведутся по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука. По утверждению градоначальника, территории не должны бездарно пустовать: Хабаровску есть, что построить на этих участках, земля должна «работать» и приносить пользу жителям. Городские департаменты архитектуры и муниципальной собственности составили реестр неиспользуемых участков, проверили их собственников. В итоге 39 договоров с нерадивыми застройщиками уже расторгнуто. Одни - по решению суда, другие - по соглашению сторон, третьи - в одностороннем порядке.

О том, как ведется работа с такими застройщиками в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Вячеслав Николаевич И Ин Су - заместитель директора Департамента архитектуры, строительства и землепользования Администрации города Хабаровска.

Вячеслав И Ин Су, заместитель директора Департамента архитектуры, строительства и землепользования Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ