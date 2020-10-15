2020-10-15T07:04:43+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Питомник Лукашова

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Питомник Лукашова

00:00
00:00

В ближайшее время жители Хабаровского края - собственники налогооблагаемого имущества начнут получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (транспортный, земельный налог и налог на имущество) за 2019 год. Когда нужно уплатить имущественные налоги физических лиц и какова ситуация с рассылкой налоговых уведомлений в крае? Что делать гражданину, если он не получил налоговое уведомление или увидел там некорректную информацию о своих объектах налогообложения? Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Ольга Викторовна Сидорова, старший государственный налоговый сотрудник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю.

Ольга Сидорова, старший государственный налоговый сотрудник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Сидорова, старший государственный налоговый сотрудник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске бесплатно установят 150 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и стекла. Преимущественно они разместятся близ учреждений социальной сферы. До конца года муниципалитет должен получить субсидию на установку контейнеров для сбора ТКО из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Общие лимиты финансирования будут установлены в ноябре этого года, доля софинансирования города составит 2,5% от общей суммы. Подробности инициативы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам раскрыл заместитель начальника отдела управления ЖКХ Антон Александрович Пятков.

Антон Пятков, заместитель начальника отдела управления ЖКХ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Антон Пятков, заместитель начальника отдела управления ЖКХФото: Сергей ПЯТКОВ

Вокруг хабаровского питомника имени Лукашова не утихают споры, про него говорят и на Народном совете. Как сообщили в краевом правительстве, большое внимание уделяется развитию общественных территорий и пространств в крае. Территория природного парка «Питомник имени Лукашова» может стать центром притяжения не только для жителей ближайших микрорайонов, но и для жителей всего города, в том числе иностранных гостей. Какие перспективы развития у любимой хабаровчанами зоны «стихийного отдыха» нам рассказал Алексей Александрович Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (15_10_2020).

Скачать передачу [mp3, 105.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Биробиджане продолжается уборка городских улиц
В Хабаровске открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
В Хабаровске эвакуировали одну из спортивных школ
Михаил Дегтярев встретился с работниками социально-культурной сферы Хабаровска
В Комсомольске-на-Амуре простились с погибшим пожарным-героем
Председатель Закдумы Хабаровского края выступила на собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»
В Хабаровске восстановили семь воинских захоронений
Предприимчивую управляющую осудят за кражу в Комсомольске-на-Амуре
«Обход Хабаровска» готов на 65,5 процентов
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре погиб водитель
Куда обращаться подтопленцам в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в мэрии
В тройной аварии на перекрестке в Хабаровске пострадал человек
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали часть проспекта Мира
Обстановка в Хабаровске 15 октября 2020: дорожные работы, отключения воды
Начальник отделения почты в ЕАО похитила больше четырех миллионов рублей
Осужденные женщины в Хабаровском крае ярко завершили спартакиаду
В Комсомольске у пассажира поезда в кармане нашли гашишное масло
В селе Свечино Хабаровского края сняли ограничения по АЧС
В Биробиджане детей без масок выгоняли из автобусов
Комсомольскому бизнесмену не дали застроить сквер
Обстановка в Хабаровском крае 15 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске оштрафовали перевозчика, нарушившего график движения автобусов
Анонс мероприятий в Хабаровске к 100-летию Плана ГОЭЛРО
В Хабаровском крае молодые ученые получат 150 тысяч рублей
В Хабаровском крае начали собирать урожай сои
Строительство межрайонного патологоанатомического отделения Вяземской ЦРБ на контроле Закдуме Хабаровского края
В Хабаровском крае рыбаки наловили проблем на два миллиона рублей
Новый стадион, детскую и спортивную площадки открыли в селе Троицкое в Хабаровском крае