15 Окт. 2020 2020-10-15T07:19:04+03:00

Музыкальный четверг. Хабаровская Краевая Филармония 00:00 00:00

Очередной музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня в нашей студии не опять, а снова музыканты Хабаровской Краевой Филармонии. Творческий коллектив «Солисты Краевой филармонии» представили вниманию наших радиослушателей произведения из программы «От песни до романса».

Василий Захаров, клавиши, управляющий творческим коллективом «Солисты Филармонии»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анатолий Затеев, баян, Заслуженный артист РоссииФото: Сергей ПЯТКОВ

Виктория Коростелёва, вокал, сопраноФото: Сергей ПЯТКОВ

Дарья Игонина, вокал, сопраноФото: Сергей ПЯТКОВ