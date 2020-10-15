Музыкальный четверг. Хабаровская Краевая Филармония
Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM
Музыкальный четверг. Хабаровская Краевая Филармония
Очередной музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня в нашей студии не опять, а снова музыканты Хабаровской Краевой Филармонии. Творческий коллектив «Солисты Краевой филармонии» представили вниманию наших радиослушателей произведения из программы «От песни до романса».
Василий Захаров, клавиши, управляющий творческим коллективом «Солисты Филармонии»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Анатолий Затеев, баян, Заслуженный артист РоссииФото: Сергей ПЯТКОВ
Виктория Коростелёва, вокал, сопраноФото: Сергей ПЯТКОВ
Дарья Игонина, вокал, сопраноФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (15_10_2020).