В коридорах власти. Помощь депутатам
Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM
В коридорах власти. Помощь депутатам
Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.
Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ
Роман Третьяков, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ
Светлана Кулик, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (15_10_2020).