15 Окт. 2020 2020-10-15T07:40:36+03:00

В коридорах власти. Помощь депутатам 00:00 00:00

Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Третьяков, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Кулик, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ