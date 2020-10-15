2020-10-15T07:40:36+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

В коридорах власти. Помощь депутатам

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM

В коридорах власти. Помощь депутатам

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Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Третьяков, помощник депутата Фото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Третьяков, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Кулик, помощник депутата Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Кулик, помощник депутатаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (15_10_2020).

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