2020-10-16T09:00:28+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

В коридорах власти. Евгений Плетнев

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 16 октября на частоте

В коридорах власти. Евгений Плетнев

00:00
00:00

Работа депутата Хабаровской городской думы в деталях в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». О городской застройке, облике краевой столицы и многом другом в большом интервью с депутатом Хабаровской городской думы Евгением Плетневым и его помощником, юристом, Артемом Якубец.

Евгений Плетнев, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Плетнев, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Артем Якубец, помощник депутата Хабаровской городской думы, юрист Фото: Сергей ПЯТКОВ

Артем Якубец, помощник депутата Хабаровской городской думы, юристФото: Сергей ПЯТКОВ

В Коридорах власти (16_10_2020).

Скачать передачу [mp3, 52.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Дорога на улице Шелеста в Хабаровске готова на 88 процентов
Хабаровчанка почти довела продавца туфель до суда
Районам Хабаровского края выделили больше 330 миллионов рублей
В хабаровской мэрии назначили нового начальника
Михаил Дегтярев встретился с руководителями организаций КМНС
В Хабаровском крае начали досрочно оформлять в собственность «дальневосточные гектары»
В Хабаровском крае главу сельского поселения подозревают в мошенничестве
У хабаровчанки из закрытой квартиры пропал телевизор
В Хабаровском крае заработает горячая линия по участию в грантовых конкурсах
В Хабаровском крае водителю пришлось оплатить моральный вред
Конкурс на лучшую программу дошкольного образования стартовал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае тушат два природных пожара
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 16 октября 2020: лечатся 129 человек
В Хабаровске поздравили юных получателей стипендии мэра города
Экс-губернатору Хабаровского края выдали 500 телеграмм и писем
В Хабаровске наградили горожан, помогавших в раскрытии грабежей
Обстановка в Хабаровске 16 октября 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость
В Хабаровске проверили качество дезинфекции автобусов
Обстановка в Хабаровском крае 16 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон
Хабаровский судостроительный завод выведут на новый уровень
В Биробиджане продолжается уборка городских улиц
В Хабаровске открыли первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
В Хабаровске эвакуировали одну из спортивных школ
Михаил Дегтярев встретился с работниками социально-культурной сферы Хабаровска
В Комсомольске-на-Амуре простились с погибшим пожарным-героем
Председатель Закдумы Хабаровского края выступила на собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»
В Хабаровске восстановили семь воинских захоронений
Предприимчивую управляющую осудят за кражу в Комсомольске-на-Амуре