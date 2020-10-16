В коридорах власти. Евгений Плетнев
Прямой эфир 16 октября на частоте
В коридорах власти. Евгений Плетнев
Работа депутата Хабаровской городской думы в деталях в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». О городской застройке, облике краевой столицы и многом другом в большом интервью с депутатом Хабаровской городской думы Евгением Плетневым и его помощником, юристом, Артемом Якубец.
Евгений Плетнев, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ
Артем Якубец, помощник депутата Хабаровской городской думы, юристФото: Сергей ПЯТКОВ
В Коридорах власти (16_10_2020).