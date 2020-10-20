2020-10-20T08:48:29+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

День рождения Хабаровского края

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Прямой эфир 20 октября на частоте 88.3 FM

День рождения Хабаровского края

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По случаю 82 годовщины основания Хабаровского края в прямом эфире на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялся большой праздничный марафон. Такого количества гостей за один день наша студия еще не видела. Открывало эфир поздравление ВРИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Так же в числе первых поздравила жителей региона председатель Законодательной думы Хабаровского Края Ирина Валериевна Зикунова. К ее словам присоединился Салават Шейхович Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, директор по внешним связям и развитию проекта Российско-японского медицинского центра «Саико», член регионального штаба ОНФ.

День рождения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

День рождения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В начале второго часа с поздравительной речью к радиослушателям обратился один из самых опытных и известных журналистов и писателей Хабаровска, а по совместительству глава издательского дома «Гранд Экспресс», к которому относится и медиахолдинг «Комсомольская правда», Станислав Алексеевич Глухов. У него эстафету добрых слов краю перехватил депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель Постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Сергеевич Лопатин.

День рождения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

День рождения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Так же с поздравлениями жителям нашего региона выступили заместитель министра культуры Хабаровского Края Ирина Купченко, а так же депутат Законадательной думы Хабаровского края, председатель Постоянного комитета по социальной политике Ольга Вячеславовна Ушакова.

День рождения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

День рождения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В начале следующего часа слушатели стали свидетелями беспрецедентного события в истории нашей радиостанции. Представители всех четырех парламентских партий за одним круглым столом «Комсомолки» вместе поздравили жителей края. В таком ключе обсудили перспективы развития региона с первым секретарем хабаровского краевого комитета КПРФ - Петром Перевезенцевым, исполняющим обязанности секретаря хабаровского регионального отделения Единая Россия - Максимом Ивановым, председателем совета регионального отделения партии Справедливая Россия - Игорем Глуховым и заместителем хабаровского регионального отделения ЛДПР Иваном Рыбиным.

День рождения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

День рождения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Весь следующий час поздравления от наших многочисленных гостей сыпались, как из рога изобилия. В прямом эфире побывали генеральный директор музея им. Гродекова - Иван Крюков с напутственной речью нашим радиослушателям и председатель Крайизбиркома - Геннадий Константинович Накушнов с добрыми пожеланиями землякам.

И завершали наш марафон руководитель информационного агентства «AmurMedia» - Андрей Швецов, поддержавший наши поздравления от лица официальных хабаровских СМИ и Ольга Никиточкина, вокалистка, автор песен, лауреат Премии губернатора в области литературы и искусства, которая представила нам свою новую композицию «Край мечтой окрылен», посвященную нашему региону.

День рождения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

День рождения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

А так же помимо гостей в студии по телефону с поздравлениями в эфире побывали заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью - Денис Митрофанов, известная российская певица - Вика Цыганова, мэр города - Амурска Кристина Черницына и Главный редактор телеканала «6 ТВ» - Александр Удовиченко.

День рождения Хабаровского края (20_10_2020).

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