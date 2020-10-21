2020-10-21T06:51:59+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Станислав Глухов «Возвращение на Умальту»

Станислав Глухов, журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России, глава издательского дома «Гранд Экспресс»Станислав Глухов, журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России, глава издательского дома «Гранд Экспресс»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 21 октября на частоте 88.3 FM

Станислав Глухов «Возвращение на Умальту»

00:00
00:00

Известный хабаровский журналист, лауреат премии Правительства РФ, член Союза писателей России - Станислав Глухов, а помимо этого глава издательского дома «Гранд Экспресс», частью которого является медиахолдинг «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире нашей радиостанции презентовал свою книгу - «Возвращение на Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 годы».

Станислав Алексеевич поделился с радиослушателями историей создания произведения и некоторыми уникальными подробностями.

Издательский дом «Гранд Экспресс», выпустивший новый роман Станислава Глухова, номинировал его на престижную Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Приобрести книгу можно в хабаровских газетных киосках сети «Экспресс».

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Станислав Глухов «Возвращение на Умальту».

Скачать передачу [mp3, 52.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24