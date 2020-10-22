2020-10-22T06:47:50+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Новая волна

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 октября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Новая волна

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Новая волна коронавируса накрывает Хабаровск. Ситуация с заболеваемостью по оценкам экспертов уже даже более тяжелая, чем весной текущего года. О том, как хабаровчанам пережить период новой вспышки рассказала Юлия Сергеевна Журавлева, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту, здравоохранению администрации Хабаровска.

Юлия Журавлева, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту, здравоохранению администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Журавлева, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту, здравоохранению администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Стоительство ТЭЦ-4 с последующим выводом из эксплуатации ТЭЦ-1 планируется в Хабаровске. В отличии от морально устаревшей старой станции, которой, на минуточку, 66 лет, новая будет работать исключительно на газе, чем обуславливается ее максимальная экологичность. О масштабном проекте в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Андрей Николаевич Ванюков, начальник отдела Управления энергообеспечения администрации Хабаровска.

Андрей Николаевич Ванюков, начальник отдела Управления энергообеспечения администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Николаевич Ванюков, начальник отдела Управления энергообеспечения администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (22_10_2020).

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