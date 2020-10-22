2020-10-22T10:55:18+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Музыкальный четверг. Александр Ковалев

Александр Александрович Ковалев, автор и исполнительАлександр Александрович Ковалев, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 октября на частоте 88.3 FM

Музыкальный четверг. Александр Ковалев

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Большой концерт в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» посвященный творчеству великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.

В нашей студии, без преувеличения, человек - легенда. Знаменитый хабаровский шансонье, автор и исполнитель Александр Александрович Ковалев.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (22_10_2020).

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