Музыкальный четверг. Александр Ковалев
Прямой эфир 22 октября на частоте 88.3 FM
Музыкальный четверг. Александр Ковалев
Большой концерт в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» посвященный творчеству великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.
В нашей студии, без преувеличения, человек - легенда. Знаменитый хабаровский шансонье, автор и исполнитель Александр Александрович Ковалев.
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Это Хабаровск (22_10_2020).