26 Окт. 2020 2020-10-26T07:35:37+03:00

Это Хабаровск! Последняя неделя октября. 00:00 00:00

В штабе хабаровского регионального отделения ЛДПР появился новый руководитель. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Иван Рыбин подробно рассказал о себе и о своих дальнейших планах.

Иван Рыбин, руководитель штаба хабаровского регионального отделения ЛДПРФото: Сергей ПЯТКОВ

Пока жизнь в городе идет своим чередом - зло среди нас не дремлет. Мошенники и грабители и прочие вредоносные элементы сочиняют все новые и новые схемы отъёма честно нажитого и граждан. В нашей студии побывал Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска и в подробностях рассказал о борьбе с преступностью на территории Краснофлотского района.

Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ