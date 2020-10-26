2020-10-26T07:35:37+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Последняя неделя октября.

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Это Хабаровск! Последняя неделя октября.

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В штабе хабаровского регионального отделения ЛДПР появился новый руководитель. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Иван Рыбин подробно рассказал о себе и о своих дальнейших планах.

Иван Рыбин, руководитель штаба хабаровского регионального отделения ЛДПР Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Рыбин, руководитель штаба хабаровского регионального отделения ЛДПРФото: Сергей ПЯТКОВ

Пока жизнь в городе идет своим чередом - зло среди нас не дремлет. Мошенники и грабители и прочие вредоносные элементы сочиняют все новые и новые схемы отъёма честно нажитого и граждан. В нашей студии побывал Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска и в подробностях рассказал о борьбе с преступностью на территории Краснофлотского района.

Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Маслов, заместитель прокурора Краснофлотского района ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (26_10_2020).

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