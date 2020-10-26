26 Окт. 2020 2020-10-27T03:49:39+03:00

Это Хабаровск! Природоохранное законодательство 00:00 00:00

Почти 11 млн рублей штрафов взыскано в крае за нарушение природоохранного законодательства. Инспекторами экологического надзора с начала года проведено более 250 рейдовых мероприятий. О результатах этой работы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Владислав Борисович Мозгалев, начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Владислав Мозгалев, начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

«Готовь сани летом, а телегу зимой» - гласит народная мудрость. В каком возрасте следукт задумываться о собственном деле? Как помочь подросткам нащупать в себе предпринимательскую жилку нам рассказала Дина Малежик, руководитель бизнес-школы для подростков «Центр Твоего Развития».

Дина Малежик, руководитель бизнес-школы для подростков «Центр Твоего Развития»Фото: Сергей ПЯТКОВ