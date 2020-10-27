27 Окт. 2020 2020-10-27T04:15:28+03:00

В коридорах власти. Инновации в переработке ТКО 00:00 00:00

В рамках программы «В коридорах власти» в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали депутаты Городской думы Хабаровска, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию - Наталья Жирякова, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству - Константин Головко и председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиС - Петр Дзвинник. Речь шла о возможной реализации на территории Хабаровского края уникального проекта строительства инновационной установки по переработке ТКО для получения вторсырья, тепла и электроэнергии.

Наталья Жирякова, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитиюФото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Головко, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйствуФото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Дзвинник, председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиСФото: Сергей ПЯТКОВ