В коридорах власти. Инновации в переработке ТКО
Прямой эфир 27 октября на частоте 88.3 FM
В коридорах власти. Инновации в переработке ТКО
В рамках программы «В коридорах власти» в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали депутаты Городской думы Хабаровска, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию - Наталья Жирякова, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству - Константин Головко и председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиС - Петр Дзвинник. Речь шла о возможной реализации на территории Хабаровского края уникального проекта строительства инновационной установки по переработке ТКО для получения вторсырья, тепла и электроэнергии.
Наталья Жирякова, заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитиюФото: Сергей ПЯТКОВ
Константин Головко, заместитель председателя Комитета по городскому хозяйствуФото: Сергей ПЯТКОВ
Петр Дзвинник, председатель научно-образовательного центра «Инновационные технологии переработки техногенных и твердых коммунальных отходов» НИТУ МИСиСФото: Сергей ПЯТКОВ
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