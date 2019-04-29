29 Апр 13:52 2019-04-30T08:58:37+03:00

«Учительница в законе»: чем закончится история с избиением ребенка в комсомольской школе? 00:00 00:00

В ноябре прошлого года громкий скандал разразился в школе №37 Комсомольска-на-Амуре. Дети засняли на камеру мобильного телефона, как педагог накинулась на второклассника. Позже выяснится, что ребенок не из робкого десятка, и даже успел ударить женщину и прищемить ей руку. Это, собственно, и послужило продолжению конфликта. Татьяну Лескову отстранили от работы. Первое заседание по этому делу уже прошло, следующее назначили на 15 мая. Почему проделки и непослушание школьника довели специалиста до судебной скамьи, попытаемся выяснить с 8:00 до 9:00. Наши гости - министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, директор хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолог Ольга Олифер и корреспондент «Комсомольской правды - Хабаровск» Элина Оганесян.

С 9:00 до 10:00 ведущие поговорили на не менее важную тему, особенно в преддверии майских праздников. Дачники устремятся на участки, а любители шашлыка в лес. Палам не миновать. Какие правила необходимо соблюдать в пожароопасный сезон, и как может ударить по кошельку небольшой костер в кругу семьи. Обо всем этом и не только поговорили с замначальником управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимиром Решетовым.

Смотрите видеотрансляцию здесь https://youtu.be/8h2iSjaitYI