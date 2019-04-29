2019-04-30T08:58:37+03:00
Радиорасшифровки
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

«Учительница в законе»: чем закончится история с избиением ребенка в комсомольской школе?

«Учительница в законе»: чем закончится история с избиением ребенка в комсомольской школе?«Учительница в законе»: чем закончится история с избиением ребенка в комсомольской школе?Фото: Ульяна КОСКИНА

Слушайте прямой эфир на частоте 88,3 FM

«Учительница в законе»: чем закончится история с избиением ребенка в комсомольской школе?

00:00
00:00

В ноябре прошлого года громкий скандал разразился в школе №37 Комсомольска-на-Амуре. Дети засняли на камеру мобильного телефона, как педагог накинулась на второклассника. Позже выяснится, что ребенок не из робкого десятка, и даже успел ударить женщину и прищемить ей руку. Это, собственно, и послужило продолжению конфликта. Татьяну Лескову отстранили от работы. Первое заседание по этому делу уже прошло, следующее назначили на 15 мая. Почему проделки и непослушание школьника довели специалиста до судебной скамьи, попытаемся выяснить с 8:00 до 9:00. Наши гости - министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, директор хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолог Ольга Олифер и корреспондент «Комсомольской правды - Хабаровск» Элина Оганесян.

С 9:00 до 10:00 ведущие поговорили на не менее важную тему, особенно в преддверии майских праздников. Дачники устремятся на участки, а любители шашлыка в лес. Палам не миновать. Какие правила необходимо соблюдать в пожароопасный сезон, и как может ударить по кошельку небольшой костер в кругу семьи. Обо всем этом и не только поговорили с замначальником управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимиром Решетовым.

Смотрите видеотрансляцию здесь https://youtu.be/8h2iSjaitYI

Скачать передачу [mp3, 100.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Самые полезные проекты выбрали на конкурсе «Лифт» в Хабаровском крае
Вор в Хабаровске сам стал жертвой, запертой в машине
Грант до трех миллионов рублей получит молодежь в Хабаровском крае
Фальшивые деньги стали чаще встречаться в обороте в Хабаровском крае
Противопожарный режим ввели в еще одном районе Хабаровского края
Автомобилисты изобразили «Вечный огонь» на центральной площади Биробиджана
Биробиджанец расплачивался в магазинах купюрами из «банка приколов»
На улицах Хабаровска воруют и ломают молодые деревья
Полицейские в Хабаровске отказывались возбуждать уголовное дело в отношении мошенника
Таможня в ЕАО и Хабаровском крае меняет график работы на майских праздниках
В Хабаровске осудили убийцу 21-летней студентки
Безработная алиментщица угодила в тюрьму в Хабаровском крае за долги перед ребенком
Велосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягача
Выездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского края