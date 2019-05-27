2019-05-28T05:07:08+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВЭдуард Грищук

В эфир мэр Хабаровска: Сергей Кравчук отвечает на вопросы жителей

В эфир мэр Хабаровска: Сергей Кравчук отвечает на вопросы жителейВ эфир мэр Хабаровска: Сергей Кравчук отвечает на вопросы жителейФото: Администрация Хабаровска

Слушайте прямой эфир 28 мая на частоте 88,3 FM

Эфир 28_05_19

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14 мая радио «Комсомольская правда»- Хабаровск» запустило акцию «Спроси у мэра». Все это время вы присылали на наш номер ватсап и в директ инстаграма десятки важных для вас вопросов, которые затрагивают актуальные для города темы. Сегодня, 28 мая, с 8:00 до 9:00 в нашей студии ответы на каждый из них дал мэр Сергей Кравчук. Вместе с градоначальником мы разобрали назревшие проблемы, а также поговорили на перспективу - узнали, что ждет краевой центр в ближайшем будущем.

Следите за видеотрансляцией прямого эфира здесь: https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg

А уже с 9 утра к нам присоединился главный военный дирижёр фестиваля «Амурские волны», полковник Тимофей Маякин. Какую программу подготовили участники мероприятия, когда смотреть парад-дефиле и, какой подарок готовят музыканты на День города. Об этом и не только сразу после разговора с мэром.

Скачать передачу [mp3, 101.9 МБ]
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