В эфир мэр Хабаровска: Сергей Кравчук отвечает на вопросы жителей

27 Май 13:50 2019-05-28T05:07:08+03:00

Эфир 28_05_19 00:00 00:00

14 мая радио «Комсомольская правда»- Хабаровск» запустило акцию «Спроси у мэра». Все это время вы присылали на наш номер ватсап и в директ инстаграма десятки важных для вас вопросов, которые затрагивают актуальные для города темы. Сегодня, 28 мая, с 8:00 до 9:00 в нашей студии ответы на каждый из них дал мэр Сергей Кравчук. Вместе с градоначальником мы разобрали назревшие проблемы, а также поговорили на перспективу - узнали, что ждет краевой центр в ближайшем будущем.

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А уже с 9 утра к нам присоединился главный военный дирижёр фестиваля «Амурские волны», полковник Тимофей Маякин. Какую программу подготовили участники мероприятия, когда смотреть парад-дефиле и, какой подарок готовят музыканты на День города. Об этом и не только сразу после разговора с мэром.