2019-06-25T11:37:48+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Поезда по требованию: хабаровчане могут повлиять на расписание железной дороги

Поезда по требованию: хабаровчане могут повлиять на расписание железной дорогиПоезда по требованию: хабаровчане могут повлиять на расписание железной дорогиФото: Борис КОКУРИН

Слушайте программу «Хабаровский Эксперт» 25 июня на частоте 88,3 FM

Эксперт 25_06_19

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Расписание движения поездов составляется, исходя из опыта предыдущих лет. И оно может быть неудобным для нынешней жизни пассажиров. Чтобы не возмущаться безрезультатно на кухне, лучше позвонить.

График поездов специалисты формируют до 15 июля. Хабаровчане могут внести свои коррективы. Достаточно позвонить по номеру «горячей линии» 8-800-775-00-00.

Кстати, пассажирское сообщение региона расширяется. 7 июля в день рождения БАМа пригородные поезда начнут курсировать в центральных районах. Об этом и не только поговорили сегодня с Сергеем Фомичевым, начальником Дальневосточной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре.

Ещё одним гостем стал Андрей Деркач, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования. Оказывается, часть зарплаты в обязательном порядке идёт в ФСС, но вот как этими деньгами воспользоваться и на что можно потратить, узнаете в программе «Хабаровский Эксперт».

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