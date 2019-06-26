ЭКО: сколько попыток есть у хабаровчан, страдающих бесплодием
Слушайте программу «Хабаровский Эксперт» 26 июня на частоте 88,3 FM
Эксперт 26_06_19
Более двух тысяч детей родились в краевом Перинатальном центре с 2006 года, когда процедуру ЭКО начали делать в Хабаровске. Для значительного числа семейных пар экстракорпоральное оплодотворение - единственный шанс стать родителями.
С прошлого года жители Хабаровского края имеют право на бесплатное обследование на бесплодие. Программа ОМС предусматривает две попытки в течение года забеременеть с помощью искусственного оплодотворения.
Когда стоит задумываться об ЭКО? Какие могут быть ограничения для этой процедуры? Эти и другие вопросы в программе «Хабаровский Эксперт» мы обсуждали с Юрием Бердаковым, главным врачом КГБУЗ «Перинатальный центр».
Дополнительную информацию желающие встать в очередь на ЭКО могут узнать по номеру «горячей линии» 8 (4212) 45-40-56.