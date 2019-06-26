26 Июнь 10:05 2019-06-27T09:11:05+03:00

ЭКО: сколько попыток есть у хабаровчан, страдающих бесплодием Фото: Борис КОКУРИН

Эксперт 26_06_19 00:00 00:00

Более двух тысяч детей родились в краевом Перинатальном центре с 2006 года, когда процедуру ЭКО начали делать в Хабаровске. Для значительного числа семейных пар экстракорпоральное оплодотворение - единственный шанс стать родителями.

С прошлого года жители Хабаровского края имеют право на бесплатное обследование на бесплодие. Программа ОМС предусматривает две попытки в течение года забеременеть с помощью искусственного оплодотворения.

Когда стоит задумываться об ЭКО? Какие могут быть ограничения для этой процедуры? Эти и другие вопросы в программе «Хабаровский Эксперт» мы обсуждали с Юрием Бердаковым, главным врачом КГБУЗ «Перинатальный центр».

Дополнительную информацию желающие встать в очередь на ЭКО могут узнать по номеру «горячей линии» 8 (4212) 45-40-56.