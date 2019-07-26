2019-07-26T10:06:23+03:00
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Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

Майнекс 26_07_19

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25-26 июля в Хабаровске проходит «МАЙНЕКС ДВ» – одно из важнейших событий года для профессионалов в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента.

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору Фото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

Диалоговая площадка МАЙНЕКС уже много лет является постоянной для обсуждения отраслевых вопросов и каждый год собирает несколько сотен специалистов и экспертов, которые готовы делиться своим опытом, обмениваться профессиональными контактами.

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору Фото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

На конференции работает открытая студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору Фото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

Участники мероприятия делятся впечатлениями, обсуждают перспективы развития отрасли.

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору Фото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговору Фото: Ульяна КОСКИНА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: студия радио «Комсомольская правда – Хабаровск» открыта к разговоруФото: Ульяна КОСКИНА

О своей работе на конференции делегаты МАЙНЕКС рассказали в утреннем эфире:

Председатель оргкомитета «Майнекс-ДВ», директор по развитию «ИГТ» Михаил Лесков

Вице-президент банка ВТБ Евгений Орлов

Директор департамента сопровождения инвестиционных проектов Агентства инвестиций и развития Хабаровского края Андрей Сухоруков

Руководитель группы компаний СК «Полимеры» Роман Еремеев

Главный обогатитель магаданского филиала компании «Полиметалл» Надежда Круговая

Генеральный директор «Сусуманзолото» Александр Чугунов

Руководитель компании «LITONA» Татьяна Завьялова

Исполнительный директор РМЗ «Горные машины» холдинга «Росатом» Игорь Семёнов

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