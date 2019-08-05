Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемы
Прямой эфир 5 августа на частоте 88,3 FM
Хабаровск Эфир 05_08_19
«Большая вода» подходит к Хабаровску. Однако, как сообщают специалисты, наводнения 2013 года не повторится. Пока же ситуация складывается не в лучшую сторону, в районе улицы Пионерской отсыпают песочную дамбу. Она не позволит зайти воде в город. Сегодня с 8 утра обсудили, как готовится краевой центр к натиску стихии.
А в следующем часе поговорили о том, для чего нужно создавать собственникам совет дома, с какими проблемами люди могут обращаться к членам организации и может ли этот орган повлиять на управляющую компанию. К разговору присоединилась заместитель начальника отдела контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Наталья Штанова.
Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемыФото: Ульяна КОСКИНА