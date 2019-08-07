Из просто фермера в производителя мирового бренда
Слушайте прямой эфир 7 августа на частоте 88,3 FM
эксперт 07_08_2019
Этот харизматичный весельчак был сегодня в гостях в проекте ХАБАРОВСКИЙ ЭКСПЕРТ
Он - простой сальвадорский фермер Jorge Raul Revera погрузил всех в мир запахов и вкусов кофе. А он знает в этом толк, так как много лет побеждает в профессиональных кофейных конкурсах Cup of Excellence и Best of El Salvador.
Вышли и кофе, и Рауль на мировой рынок после ряда побед на профессиональных конкурсах.
Сначала мы пили кофе с сальвадорских плантаций, а потом уже выяснили, что и наши фермеры не лыком шиты. Хабаровчане продают в другие страны наш мёд. А если дальневосточники объединятся в сельхозкооперативы, то и расширят товарную линейку. А минсельхоз края их поддержит.
Вот такой яркий сельский час был сегодня в проекте ХАБАРОВСКИЙ ЭКСПЕРТ.