Из просто фермера в производителя мирового бренда

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-07T10:13:49+03:00

эксперт 07_08_2019 00:00 00:00

Этот харизматичный весельчак был сегодня в гостях в проекте ХАБАРОВСКИЙ ЭКСПЕРТ

Он - простой сальвадорский фермер Jorge Raul Revera погрузил всех в мир запахов и вкусов кофе. А он знает в этом толк, так как много лет побеждает в профессиональных кофейных конкурсах Cup of Excellence и Best of El Salvador.

Вышли и кофе, и Рауль на мировой рынок после ряда побед на профессиональных конкурсах.

Сначала мы пили кофе с сальвадорских плантаций, а потом уже выяснили, что и наши фермеры не лыком шиты. Хабаровчане продают в другие страны наш мёд. А если дальневосточники объединятся в сельхозкооперативы, то и расширят товарную линейку. А минсельхоз края их поддержит.

Вот такой яркий сельский час был сегодня в проекте ХАБАРОВСКИЙ ЭКСПЕРТ.