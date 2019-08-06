На выборах в Думу Хабаровского края конкурс на место, как в престижный ВУЗ

6 Авг. 11:32 2019-08-06T12:05:16+03:00

Эксперт 06_08_2019 00:00 00:00

8 сентября - единый день голосования. Жители Хабаровского края будут выбирать муниципальную власть в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, крае и в ГосДуму по 70-ому одномандатному округу.

Нынешняя кампания отличается не только большим количеством участников в ней, но и осложняется природными катаклизмами - гребень паводка надвигается на регион. Технические процедуры как будет проходить голосование, чьи имена окажутся в бюллетенях, почему кто-то в эти списки не попал об этом рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.