Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в Хабаровске
Прямой эфир 7 августа на 88,3 FM
Хабаровск Эфир 07_08_19
В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» к разговору присоединился председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. 8 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках за порядком будут следить общественные наблюдатели. Кто эти люди и могут ли они гарантировать чистоту и достоверность на выборах узнали сегодня в программе «Это Хабаровск».
Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА