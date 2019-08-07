На «Улице Дальнего Востока»: Хабаровский край представит свой потенциал на острове Русский

7 Авг. 10:05 2019-08-08T09:33:15+03:00

Хабаровск Эфир 08_08_19 00:00 00:00

Хабаровский край готов представить свой потенциал на «Улице Дальнего Востока». Выставка пройдет в рамках пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Наш регион уже сооружает павильон, который поделят на четыре тематические зоны. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель министра экономического развития края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Максим Тарасов. С 8 утра обсудили, что интересного везут с собой делегаты, какие инвестиционные проекты представят на мероприятии и смогут ли обычные граждане приобщиться к событию.

На «Улице Дальнего Востока»: Хабаровский край представит свой потенциал на острове РусскийФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час музыкальный. К нам в гости заглянула Ольга Никиточкина, профессиональная певица,композитор,организатор и идейный вдохновитель.