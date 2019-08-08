2019-08-09T05:54:48+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровский затон закрыт: дамбу отсыпали, «большой воде» не подобраться

Хабаровский затон закрыт: дамбу отсыпали, «большой воде» не подобратьсяХабаровский затон закрыт: дамбу отсыпали, «большой воде» не подобратьсяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 9 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 09_08_19

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Уровень реки в Амуре у Хабаровска стремительно набирает сантиметры. А пока вода продолжает наступать, городские власти времени не теряют и уже отсыпали дамбу в затоне. Работы вели в круглосуточном режиме, а многим специалистам пришлось и вовсе забыть про отпуска и вернуться обратно в краевой центр, чтобы приступить к строительству сооружения. Оно способно сдержать воду высотой в 7 метров. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска Виталий Орел. С 9 утра обсудили, какие работы еще предстоит провести в районе дамбы, как будут освобождать жилые микрорайоны от воды и вывозить дачников с островов.

Хабаровский затон закрыт: дамбу отсыпали, «большой воде» не подобраться Фото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровский затон закрыт: дамбу отсыпали, «большой воде» не подобратьсяФото: Ульяна КОСКИНА

А с 8 утра к разговору присоединилась председатель постоянного комитета законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова. Поговорили про нелегальную продажу рыбы на «стихийных рынках», а все потому что с сегодняшнего дня организаторы торговли больше не смогут избежать штрафов. Им придется выложить круглую сумму, за то что ведут бизнес без разрешения и предлагают товар жителям в антисанитарных условиях.

Незаконная торговля рыбой влетит в копеечку Фото: Ульяна КОСКИНА

Незаконная торговля рыбой влетит в копеечкуФото: Ульяна КОСКИНА

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