2019-08-12T09:35:43+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского края

13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского края13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского краяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 12 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 12_08_19

00:00
00:00

В феврале этого года авиакомпания «Utair» вынудила жительницу Хабаровского края, которая везла детей на лечение оплатить 13 билетов. А все потому что в салоне нужно было поставить специальные носилки, которые занимали много места. Но, новость, которая быстро разошлась по соцсетям, вызвала непонимание у общественности. Женщине срочно пришлось искать деньги, оплатить проезд помогло краевое отделение Российского детского фонда и благотворители. Сам перевозчик заявил, что с ним никто не связывался для обсуждения перевозки маломобильных детей. А на днях «Utair» выписали штраф в сто тысяч рублей. Сегодня в 9:00 на связь с «Комсомолкой» выйдет Наталья Загуменная, мама Матвея и Максима. Также к разговору присоединиться председатель «Российского детского фонда» Елена Суркова.

13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского края Фото: Ульяна КОСКИНА

13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

С восьми утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувшей недели. Сегодня гидрологи обещают пик паводка. Город готов встретить стихию. В краевом центре отсыпали дамбу, но она немного дренирует и пропускает воду, поэтому в районе затона поставили мощные насосы, которые будут перекачивать ее обратно в Амур. Река успела затопить острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, там пострадали больше 1300 дач, некоторые из них заброшены. Пригородные речные перевозки приостановлены, сообщение с Фуюанем временно запретили. А к Хабаровскому краю не только паводок подбирается, но еще и африканская чума свиней. На 88,3 FM узнали зачем жителей в срочном порядке вакцинирует и дойдет ли до нас вирус.

Скачать передачу [mp3, 99.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Редкий фиолетовый гриб в Хабаровском крае поразил фотографа и ученых
Ради благоустройства «Красной речки» в Хабаровске устроят встречу 16 августа
В Хабаровском крае из лесного плена вызволили двух грибников
Автолюбителя в Хабаровске лишили свободы после смертельной дорожной аварии
«Россельхозбанк» запустил акцию «Не переплачивай»
Чегдомын в Хабаровском крае получит обновленную центральную аллею
Родители в Комсомольске добровольно отпускали детей на опасный отдых
В Хабаровском крае вспомнили подвиг старшины милиции 24-летней давности
Индии нужны уголь и древесина из Хабаровского края
От наводнения Хабаровск защищают четыре мощных насоса
Жалобы на выкладку молочки в Хабаровском крае принимают по телефону «горячей линии»
Юнармейцы в Хабаровском крае летом прошли начальную военную подготовку
В Еврейской автономной области подтопленцев призывают сдать оружие на хранение
Молодежь в ЕАО повредила дамбу, создав угрозу затопления в селе Ленинское
В правительстве Хабаровского края новый зампред по социальным вопросам
«Россельхозбанк» запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса
Обвиняемого в убийстве «с огоньком» осудят в Хабаровском крае девять лет спустя
На посты в правительстве Хабаровского края есть два новых кандидата
Среди жертв дорожной аварии в Хабаровске трое взрослых, один ребенок и щит автозаправки
Коммунальные компании в Хабаровском крае рублем наказали за неоплаченный свет
Ошибка на таможне стоила контрабандистке из Хабаровска свободы
В Хабаровске нашли тело 13-летнего пропавшего мальчика
На «Красной речке» в Хабаровске отключили горячую воду
Уровень Амура в Хабаровске 12 августа 2019: до опасного явления остается полметра
Маленьких детей спасли из «логова» пьяной матери в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 12 августа 2019 года: до +21, без осадков
Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО
Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановлено
Губернатор Хабаровского края поздравил строителей с профессиональным праздником