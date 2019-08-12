Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчан

12 Авг. 12:29 2019-08-13T11:06:38+03:00

Хабаровск Эфир 13_08_19 00:00 00:00

Выращивай, выращивай, копай на своем огороде все лето, а в один прекрасные день Амур-батюшка решил подняться и затопить все на своем пути. Так, на островах в Хабаровске уничтожены больше 1300 садовых участков, но человек то в этом не виноват. А вот кто будет возвращать испорченное имущество, вопрос остается открытым. Как быть в такой ситуации, к кому бежать за помощью дачникам, а также обстоят дела на Большом Уссурийском узнали сегодня в 8:00. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов, председатель СНТ «Чайка. Остров Большой Уссурийский» Наталья Митина.

Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчанФото: Ульяна КОСКИНА

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