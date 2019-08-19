2019-08-19T07:57:56+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Оплачиваю капремонт ежемесячно, а результата нет: куда уходят деньги хабаровчан

Оплачиваю капремонт ежемесячно, а результата нет: куда уходят деньги хабаровчанОплачиваю капремонт ежемесячно, а результата нет: куда уходят деньги хабаровчанФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 19 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 19_08_19

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Каждый месяц нам приходят квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых есть графа капремонт. Но для многих этот пункт сомнительный и вызывает много вопросов. Один из них, конечно, куда уходят мои деньги, если в многоквартирном доме изменений не видно. А еще больше непонимания платеж вызывает у тех хабаровчан, которые собираются продавать квартиру, а все это время делали взносы. Кстати, в нашем городе есть и те, кто отказывается платить по счетам, что противоречит закону. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела надзора в сфере капитального ремонта главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Алексей Ненашев. С 9 утра разбирались, кто освобожден от оплаты капремонта, на проведение каких работ может рассчитывать собственник и куда перечисляют граждане деньги.

Оплачиваю капремонт ежемесячно, а результата нет: куда уходят деньги хабаровчан Фото: Ульяна КОСКИНА

Оплачиваю капремонт ежемесячно, а результата нет: куда уходят деньги хабаровчанФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра подвели итоги минувшей недели. Хабаровск продолжает топить из-за дождей. Кто-то потерял за эти дни не только госзнаки от машин, но и сам транспорт, который удачно плавал по улицам краевого центра. Кстати, под воду ушел и поселок имени Горького. А некоторые решили не падать духом, взять сапы и отправиться вплавь по улице Флегонтова. Как сейчас ликвидируют последствия сильных дождей расскажем сегодня. А еще узнали, как получить сертификат на дополнительное образование школьникам и как им можно воспользоваться.

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