2019-09-02T09:39:14+03:00
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«Спецназ дети»: чем закончится история с избиением мальчика в детском лагере под Хабаровском

«Спецназ дети»: чем закончится история с избиением мальчика в детском лагере под Хабаровском«Спецназ дети»: чем закончится история с избиением мальчика в детском лагере под ХабаровскомФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 2 сентября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 02_09_19

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Летние каникулы закончились, сегодня первый день, когда хабаровчане оправились в школу. Кто-то в жаркие месяцы был дома, другие, наоборот, отдыхали в лагерях. Но мы все помним, что некоторые из них оставили в нашей памяти не самые лучшие воспоминания. Это «Холдоми» под Комсомольском-на-Амуре, который дотла сгорел и погибли дети, а потом следом отличился в селе Мирном палаточный лагерь «Спецназ дети». Там, по предварительным данным, избили мальчика. Вожатых там не было, за порядком следили организатор и полицейский, который обучал боевым искусствам. И вот видимо так переобучал, что, по словам мамы, у ребенка, переломы грудного отдела позвоночника, рёбер. В дело вмешалась прокуратура. Сейчас организатор отдыха находится под домашним арестом. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - адвокат Светлана Аверьянова. Она защищает интересы Натальи Соловей - учредителя лагеря «Спецназ дети». Когда будет суд пока неизвестно, зато ее подзащитная настаивает на прекращении дела. С 9 утра поговорили попробовали взвесить все за и против.

А с самого утра, узнали как будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в единый день голосования, куда можно пожаловаться на работу аварийно-диспетчерского обслуживания в многоквартирных домах, а также поздравили школьников с Днем знаний.

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